Жители Брянска рассказали о взрывах над городом

Над территорией Брянска произошло несколько взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

«Было слышно от двух до четырех взрывов <...> По предварительным данным, сработала система ПВО», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:44 по московскому времени.

Кроме того, очевидцы заметили вспышки над городом. По информации SHOT, также были слышны взрывы и звук мотора в небе над городами Новозыбков и Клинцы.

Официальная информация пока не поступала.

26 апреля Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что в селе Подывотье в Брянской области был разрушен дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова. Как выяснили журналисты, в здание попал выпущенный ВСУ боеприпас. В результате постройка полностью сгорела, при этом семья спортсмена покинула дом незадолго до происшествия.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.