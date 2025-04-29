КНДР отправила военную делегацию на международный форум в Россию

Делегация Корейской народной армии, возглавляемая заместителем начальника главного политического управления, генералом Пак Ен Иром, отправилась 28 апреля из Пхеньяна в Россию. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Целью визита станет участие в III Международном антифашистском конгрессе. По данным Министерства обороны РФ, данное мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и организованное под лозунгом «За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!», пройдет 30 апреля на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Подмосковье.

«Делегация Корейской народной армии <...> 28 апреля отбыла из Пхеньяна для участия в III Международном антифашистском конгрессе, который должен состояться в России», — говорится в сообщении агентства.

Накануне в Совете Федерации усомнились в том, что западные страны смогут ввести дополнительные санкции против КНДР после заявления Пхеньяна об участии в освобождении Курской области.

Ранее Путин поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области.