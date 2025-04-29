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Названы обязанности генерала Москалика в Генштабе ВС РФ

Погибший Москалик руководил в Генштабе ВС РФ мониторингом обстановки на СВО
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Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Ярослав Москалик, погибший в результате теракта, с начала специальной военной операции занимался мониторингом ситуации в зоне конфликта. Об этом сообщает газета «Красная звезда».

«С началом специальной военной операции Москалик руководил деятельностью дежурной смены Группы боевого управления Генерального штаба ВС РФ, осуществляющей мониторинг обстановки в зоне ее проведения», — подчеркнули в ведомстве.

В результате взрыва самодельного взрывного устройства, мощность которого оценивается более чем в 300 граммов в тротиловом эквиваленте, погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. Взрыв произошел 25 апреля в первой половине дня в микрорайоне Авиаторов города Балашиха Московской области.

Подозреваемый в преступлении — 42-летний Игнат Кузин — был задержан 26 апреля. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова отреагировала на признание Украины в убийстве генерала Москалика.

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