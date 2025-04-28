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Захарова отреагировала на признание Украины в убийстве генерала Москалика

Захарова заявила, что киевский режим стал настоящей террористической ячейкой
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Станислав Красильников/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что киевский режим стал «террористической ячейкой». Так она прокомментировала новость о том, что на Украине признали причастность к гибели российского генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

«Киевский режим стал настоящей террористской ячейкой с международной подпиткой оружием и деньгами», — написала дипломат.

25 апреля в первой половине дня в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в заднюю часть Volkswagen Golf. Мощность самодельного взрывного устройства составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

Подозреваемый в преступлении — 42-летний Игнат Кузин — был задержан 26 апреля, он пытался скрыться за границей. Мужчина является уроженцем Сумской области Украины. Он получил гражданство РФ в 2023 году. После задержания Кузин подробно рассказал ФСБ о вербовке украинскими спецслужбами и своей роли в подготовке взрыва. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко назвал случившееся «правильной работой» украинских спецслужб.

Ранее Захарова объяснила зверские преступления Киева против мирного населения России.

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