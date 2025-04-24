В Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны

В Санкт-Петербурге спустили на воду десятый корабль противоминной обороны (тральщик) «Полярный» проекта 12700 «Александрит». Об этом пишет ТАСС.

Главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев подчеркнул, что корабли этого проекта имеют высокие мореходные и боевые характеристики.

Торжественная церемония прошла на территории Средне-Невского судостроительного завода, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию.

Корабль «Полярный» был заложен в июне 2022 года.

В январе сообщалось, что в 2024 году Военно-морской флот РФ пополнился почти 30 кораблями различных классов и судами обеспечения, в том числе дизель-электрической подводной лодкой «Кронштадт» и малым ракетным кораблем «Амур». В Минобороны РФ подчеркивали, что процесс оснащения ВМФ новыми образцами вооружения и кораблями продолжится в 2025 году.

Глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов заявил, что российские малые ракетные корабли новых серий получат больше оружия. По его словам, корабли будут более насыщены вооружением, более отработаны с учетом современных видов боевых действий. Он подчеркнул, что изменения вносятся в соответствии с комментариями от Военно-морского флота России.

Ранее был назван новый флагман ВМФ России.