Юрист Хаминский рассказал, почему за рыбалку в зоне нереста могут посадить

Юрист Хаминский: за рыбалку в зоне нереста могут завести уголовное дело

За любительскую и тем более промышленную рыбалку в зоне нереста или миграционных потоков рыб могут завести уголовное дело. Об этом РИА Новости рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Среди наказаний за ловлю рыбы в неположенных местах — штраф вплоть до 500 тыс. рублей, а кроме того — исправительные работы или реальный срок вплоть до двух лет.

«Однако надо иметь в виду, что уголовная ответственность за незаконный вылов водных биологических ресурсов может наступить, только если осуществляется лов в местах нереста или на миграционных путях к ним, либо с причинением крупного ущерба», — пояснил Хаминский.

Несмотря на то, что для восьми рыбохозяйственных бассейнов существуют индивидуальные нормы и правила, есть общий запрет на рыбную ловлю с 20 апреля по 20 июня, уточнил Хаминский. Он предупредил, что инспекторы рыбоохраны проводят операцию «Нерест» — активный контроль за соблюдением требований и правил рыболовства.

Так, в начале апреля адвокат Сергей Жорин сообщил, что актеру Сергею Безрукову могут грозить серьезные штрафы за незаконную ловлю щуки.

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