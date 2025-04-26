Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрист Хаминский рассказал, почему за рыбалку в зоне нереста могут посадить

Юрист Хаминский: за рыбалку в зоне нереста могут завести уголовное дело
close
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

За любительскую и тем более промышленную рыбалку в зоне нереста или миграционных потоков рыб могут завести уголовное дело. Об этом РИА Новости рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Среди наказаний за ловлю рыбы в неположенных местах — штраф вплоть до 500 тыс. рублей, а кроме того — исправительные работы или реальный срок вплоть до двух лет.

«Однако надо иметь в виду, что уголовная ответственность за незаконный вылов водных биологических ресурсов может наступить, только если осуществляется лов в местах нереста или на миграционных путях к ним, либо с причинением крупного ущерба», — пояснил Хаминский.

Несмотря на то, что для восьми рыбохозяйственных бассейнов существуют индивидуальные нормы и правила, есть общий запрет на рыбную ловлю с 20 апреля по 20 июня, уточнил Хаминский. Он предупредил, что инспекторы рыбоохраны проводят операцию «Нерест» — активный контроль за соблюдением требований и правил рыболовства.

Так, в начале апреля адвокат Сергей Жорин сообщил, что актеру Сергею Безрукову могут грозить серьезные штрафы за незаконную ловлю щуки.

Ранее признанная самым уродливым животным в мире рыба стала рыбой года в Новой Зеландии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами