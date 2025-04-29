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В аэропорту Ньюарка задерживают рейсы из-за сбоя оборудования

В аэропорту Ньюарка из-за сбоя оборудования произошла задержка рейсов
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Bing Guan/Reuters

В международном аэропорту Ньюарка, расположенном в штате Нью-Джерси, произошла задержка рейсов из-за технического сбоя в оборудовании. Об этом сообщает РИА Новости.

«Из-за сбоя в работе оборудования FAA (управления гражданской авиации США. — прим. ред.) прибытие и вылеты в EWR (аэропорт города Ньюарк. — прим. ред.) задерживаются», — говорится в сообщении.

Аэропорт Ньюарка является важным транспортным узлом для одного из самых оживленных городов страны — Нью-Йорка, а также для штата Нью-Джерси.

Накануне международный аэропорт в столице Португалии Лиссабоне перестал принимать и отправлять самолеты. Аэропорт приостановил работу из-за масштабного энергетического сбоя в Европе. До этого стало известно, что с последствиями проблем в работе энергетических систем столкнулись миллионы жителей Испании и Португалии.

Ранее блэкаут в Европе оказал влияние и на работу аэропорта Мадрида.

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