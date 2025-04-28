Масштабный блэкаут повлиял на работу аэропорта Мадрида

Международный аэропорт Барахас в Мадриде остался без электроснабжения в результате масштабных сбоев в работе электросетей в Испании и Португалии. Об этом сообщает Euronews.

В публикации отмечается, что проблемы в подаче электричества также привели к перебоям в работе других воздушных гаваней региона. Также в Мадриде и столице Португалии, Лиссабоне, остановилось движение метро.

До этого в пресс-службе оператора электросетей Испании Red Electrica заявили, что на севере и юге страны начали восстанавливать электроснабжение после масштабного отключения света.

До этого стало известно, что по всей Испании перестали ходить поезда, в том числе метро, прекратилась работа светофоров и некоторых аэропортов. По неизвестной причине объем потребления электричества в стране упал с 25 184 мегаватт до 12 425 мегаватт. Официального объяснения произошедшему пока нет.

Кроме того, в карликовом государстве Андорра и части Франции произошли крупномасштабные отключения света. Во Франции отключения света затронули не всю страну, а только Бургундию.

Ранее в некоторых странах Европы цены на электричество опустились ниже нуля.