Аэропорт Лиссабона приостановил работу из-за масштабного блэкаута

В Лиссабоне аэропорт не принимает и не отправляет самолеты из-за сбоя

Международный аэропорт в столице Португалии Лиссабоне не принимает и не отправляет самолеты. Такую информацию предоставили ТАСС в диспетчерской службе.

Там отметили, что аэропорт приостановил работу из-за масштабного энергетического сбоя в Европе. По предварительным данным, закрытие воздушной гавани в португальской столице действует до 23:00 мск.

До этого стало известно, что с последствиями проблем в работе энергетических систем столкнулись миллионы жителей Испании и Португалии. Нарушения также затронули транспорт и системы связи. Перебои с энергоснабжением зафиксировали и в Андорре, а также в некоторых районах Франции, граничащих с Испанией. Причина происшествия пока остается неизвестной.

Кроме того, блэкаут в Европе оказал влияние и на работу аэропорта Мадрида в соседней Испании.

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