Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Лиссабона приостановил работу из-за масштабного блэкаута

В Лиссабоне аэропорт не принимает и не отправляет самолеты из-за сбоя
close
Максим Блинов/РИА Новости

Международный аэропорт в столице Португалии Лиссабоне не принимает и не отправляет самолеты. Такую информацию предоставили ТАСС в диспетчерской службе.

Там отметили, что аэропорт приостановил работу из-за масштабного энергетического сбоя в Европе. По предварительным данным, закрытие воздушной гавани в португальской столице действует до 23:00 мск.

До этого стало известно, что с последствиями проблем в работе энергетических систем столкнулись миллионы жителей Испании и Португалии. Нарушения также затронули транспорт и системы связи. Перебои с энергоснабжением зафиксировали и в Андорре, а также в некоторых районах Франции, граничащих с Испанией. Причина происшествия пока остается неизвестной.

Кроме того, блэкаут в Европе оказал влияние и на работу аэропорта Мадрида в соседней Испании.

Ранее село в Бурятии осталось без электричества из-за мужчины на ЛЭП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами