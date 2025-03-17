В ЛДПР предложили изымать деньги у банков в пользу бедных

В ЛДПР предложили изымать сверхприбыль банков в бюджет для борьбы с бедностью

Партия ЛДПР выступила с инициативой по изъятию необоснованной сверхприбыли банков в 2025 году в федеральный бюджет, чтобы использовать их для борьбы с бедностью в России. Предложение озвучил лидер фракции Леонид Слуцкий на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе депутата «Газете.Ru».

Слуцкий указал, что чистая прибыль банков за 2024 год в России составила 3,8 трлн рублей и была получена благодаря конъюнктуре рынка. В связи с этим политик призвал изъять сверхприбыль в государственный бюджет, напомнив, что в разные годы аналогичные решения принимались в отношении нефтегазовой и металлургической отрасли страны.

«ЛДПР предлагает провести налоговое изъятие необоснованной сверхприбыли банков для пополнения федерального бюджета в 2025 году и использовать указанные средства на борьбу с бедностью», — заявил Слуцкий.

Он отметил, что алгоритм расчета сверхприбыли для банковской сферы может быть аналогичным налогу на сверхприбыль от 2023 года: им облагались организации, чьи чистые доходы за год превысили миллиард рублей. Ставка составляла 10% от суммы превышения прибыли за предыдущий период. В 2024 году соответствующий налог принес в бюджет страны 318,8 млрд рублей, подчеркнул лидер ЛДПР.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с «Газетой.Ru» спрогнозировала снижение уровня бедности в России. По ее словам, в 2025 году ее уровень составит 8,42% от общего числа человек.

По данным Росстата на второй квартал 2024 года, уровень бедности в России составлял 8,5%.

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