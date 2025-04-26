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В Башкирии на женщине загорелся халат при приготовлении еды, она не выжила

В Башкирии женщина получила сильные ожоги при приготовлении еды
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M-Production/Shutterstock/FOTODOM

В Башкирии пожилая женщина пострадала во время приготовления еды, ее не спасли. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в селе Старый Сибай. На кухне она стояла перед плитой, когда на ней загорелся халат. В этот момент рядом находился пожилой мужчина, который попытался потушить огонь руками, затем облил пострадавшую водой.

Он привез женщину в больницу, у нее диагностировали ожоги шеи, лица, живота и бедер, медики оценили ее состояние как тяжелое. Спасая пострадавшую, мужчина получил травмы рук.

После инцидента пенсионерка не выжила.

До этого в Омске мужчина получил ожоги рук. Он решил сделать самогон, но, как выяснили сотрудники экстренных служб, использовал его неправильно. В результате в доме раздался взрыв, после которого в квартире выбило двери, внутренняя перегородка квартиры сместилась.

Хозяин пытался самостоятельно ликвидировать последствия, но получил повреждения и попал в медучреждение.

Ранее житель Петербурга привел на осмотр дочерей с гниющими ногами и ожогами.

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