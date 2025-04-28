В Госдуме законодательно пропишут использование агродронов

Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина анонсировала разработку законодательной базы для регулирования использования агродронов в сельском хозяйстве России. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время, по ее словам, отсутствует четкая правовая основа для применения беспилотных летательных аппаратов в аграрном секторе, включая опыление сельскохозяйственных культур. Оглоблина отметила существующие ограничения на использование дронов, требующие специальных разрешений и обучения операторов.

Особое внимание парламентария было уделено проблеме исчезновения пчел в результате использования пестицидов. Оглоблина предложила использовать агродроны для опыления в качестве потенциального решения этой проблемы. Она указала на сложность выработки единой стратегии взаимодействия пчеловодов и сельхозпроизводителей на федеральном уровне.

«Мы пытаемся выстроить диалог пчеловодов и сельхозпроизводителей, и законодательно постоянно вносим изменения, но понимаем, что очень сложно на всей территории выработать общую стратегию», — рассказала Оглоблина.

Согласно данным Росстата, объем производства сельскохозяйственной продукции в России в 2024 году сократился на 3,2% (в сопоставимых ценах), охватив все категории хозяйств: сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства.

Ранее во Франции допустили крах сельского хозяйства из-за вступления Украины в ЕС.