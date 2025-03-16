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Во Франции допустили крах сельского хозяйства из-за вступления Украины в ЕС

Депутат Шеню: вступление Украины в Евросоюз приведет к краху аграрного сектора
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David Mdzinarishvili/Reuters

Вступление Украины в Евросоюз приведет к упадку сельского хозяйства во Франции. Об этом заявил депутат французского парламента Себастьян Шеню в эфире BFMTV.

«Присоединение Украины к Евросоюзу приведет к краху французского аграрного сектора», — отметил он.

Шеню подчеркнул, что потенциальное членство Украины в Евросоюзе не соответствует интересам Парижа.

7 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что граждане его страны будут иметь право голоса по поводу того, должна ли Украина присоединиться к Европейскому союзу. Речь идет о кампании с рассылкой писем, в которых гражданам Венгрии предлагается ответить на вопросы, зачастую в формате «да» и «нет». Такой же принцип будет действовать в голосовании по членству Украины в Евросоюзе.

В феврале глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен допустила вступление Украины в Евросоюз до 2030 года. Глава ЕК сочла соответствующую идею президента Литвы Гитанаса Науседы «очень благородной инициативой, поскольку она свидетельствует о большой политической воле и удивительной поддержке». В то же время фон дер Ляйен подчеркнула, что процесс вступления в ЕС всегда учитывает достижения и заслуги.

Ранее стало известно, что Кремль не против вступления Украины в Евросоюз.

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