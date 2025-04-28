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В МИД словами о денацификации ответили украинскому актеру, призвавшему бить детей за русский

Захарова призвала к денацификации из-за призыва с Украины бить детей за русский
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала призыв украинского актера Богдана Бенюка бить детей за использование русского языка.

По ее словам, вот для этого и необходима денацификация Украины. Как заявила дипломат, такая мера нужна, чтобы ни один человек, мыслящий подобным образом, «не смог ударить бутылкой ребенка по голове или даже заикнуться» о том, что детям разных национальностей нельзя говорить на родном для них языке.

Представитель внешнеполитического ведомства РФ добавила, что гордость за свою страну невозможно вбить «бутылкой по голове».

До этого украинский и советский актер театра и кино Богдан Бенюк призвал бить детей прутом за использование русского языка, чтобы они «забыли навеки вечные о том, что есть русский язык». «Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших», — сказал артист.

Также он выразил мнение, что таким образом в ребенке должна зародиться гордость за украинский язык.

Ранее политолог заявил, что украинская молодежь все чаще переходит на русский язык.

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