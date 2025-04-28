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Голый и окровавленный мужчина с ожогами пришел в психдиспансер под Челябинском

В Магнитогорске подозреваемый в поджоге трех домов сам пришел в психдиспансер
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Право роста/VK

Неизвестный поджег три дома и сам пришел в психдиспансер в Челябинской области. Об этом сообщили в группе охранных предприятий «Право роста».

Инцидент произошел ранним утром 28 апреля в Магнитогорске. Сотрудники ЧОПа выехали на вызов, поступивший из местного психоневрологического интерната после того, как на его территорию проник голый и окровавленный мужчина со следами ожогов на теле. Мужчину задержали, а затем госпитализировали.

Затем выяснилось, что в ближайших СНТ недавно горели три садовых дома. На месте происшествия были обнаружены признаки поджога, а также следы ног, крови и одежду, которая, предположительно, принадлежит задержанному. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

В ночь на 24 апреля в Петербурге неадекват размахивал ножами и угрожал полицейским, предлагая им вступить в поединок «один на один». Один из сотрудников ППС произвел предупредительный выстрел вверх. После этого нарушитель общественного порядка попытался сбежать, но его задержали. Нарушителя передали сотрудникам скорой, которые госпитализировали его в токсикологическое отделение одной из больниц.

Ранее мужчину, который ночью выкидывал вещи из окна, задержали в Калининграде.

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