Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчину, который ночью выкидывал вещи из окна, задержали в Калининграде

Калининградец повредил два автомобиля, выбрасывая из окна личные вещи
close
Global Look Press

В Калининграде мужчина повредил чужие автомобили, выбрасывая из окна личные вещи, и был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел в ночь на 20 апреля на Интернациональной улице. Патрулировавшие район росгвардейцы заметили, что из окна жилого дома неизвестный сбрасывает различные предметы. Они падали на припаркованные под окнами автомобили, в результате чего пострадали две легковушки и козырек над подъездом.

Силовики поднялись в квартиру хулигана и задержали его в неадекватном состоянии, после чего передали мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи. О текущем состоянии дебошира и размере нанесенного им ущерба не сообщается.

Ранее два дебошира бутылкой коньяка разгромили автобус в Нижнем Новгороде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами