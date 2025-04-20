Мужчину, который ночью выкидывал вещи из окна, задержали в Калининграде

В Калининграде мужчина повредил чужие автомобили, выбрасывая из окна личные вещи, и был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел в ночь на 20 апреля на Интернациональной улице. Патрулировавшие район росгвардейцы заметили, что из окна жилого дома неизвестный сбрасывает различные предметы. Они падали на припаркованные под окнами автомобили, в результате чего пострадали две легковушки и козырек над подъездом.

Силовики поднялись в квартиру хулигана и задержали его в неадекватном состоянии, после чего передали мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи. О текущем состоянии дебошира и размере нанесенного им ущерба не сообщается.

Ранее два дебошира бутылкой коньяка разгромили автобус в Нижнем Новгороде.