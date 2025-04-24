«А теперь один на один»: в Петербурге неадекват размахивал ножами и угрожал полицейским

Неадекватный петербуржец вызвал полицию на поединок на ножах, но был задержан

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который выказывал признаки неадекватного поведения и ходил по городу с двумя огромными ножами. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД.

В ночь с 23 на 24 апреля сотрудники патрульно-постовой службы получили сообщение о мужчине, разгуливающем с ножами по набережной Фонтанки, и немедленно выехали по указанному адресу. Там они увидели мужчину с признаками наркотического опьянения. Заметив правоохранителей, он начал вести себя агрессивно: лязгать и размахивать ножами, предлагать полицейским поединок «один на один». Также мужчина прыгал и размахивал ногами. Один из сотрудников ППС произвел предупредительный выстрел вверх. После этого нарушитель общественного порядка попытался сбежать, но его задержали.

«Задержанным оказался 38-летний петербуржец, ранее судимый за применение насилия в отношении представителя власти и умышленное причинение вреда здоровью», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Нарушителя передали сотрудникам скорой, которые госпитализировали его в токсикологическое отделение одной из больниц.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Московской области задержали устроившего аварию сотрудника полиции.