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В России оценили ущерб от блэкаута на западе Европы

Экономист Хазанов: страны запада Европы могут потерять до €1 млрд из-за блэкаута
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Carlos Lujan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Три страны Западной Европы, в которых произошел блэкаут, могут потерять до €1 млрд, если ситуация продлится неделю. Об этом в беседе с РИА Новости заявил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

По его словам, прямой экономический ущерб для Испании, Португалии и Франции можно примерно оценить на уровне €100 млн — €200 млн в сутки. В случае дальнейшего отсутствия поставок электроэнергии сумма «будет разрастаться словно снежный ком», считает эксперт.

«При продолжении блэкаута в течение недели убытки экономик трех государств могут достичь 0,8–1 миллиарда евро», — сказал он.

Он добавил, что косвенные потери этих стран «могут быть в три-четыре раза больше».

28 апреля в Испании, Португалии и граничащих с Пиренейским полуостровом регионах Франции произошло внезапное и повсеместное отключение электричества. Достоверные причины произошедшего пока неизвестны, рассматриваются версии от технологической аварии до кибератаки. В городах не работают светофоры, метро, аэропорты, остановлено железнодорожное сообщение и движение в автомобильных тоннелях. Закрыты почти все банки, кафе и магазины, в домах жителей нет света, наблюдаются перебои с мобильной связью.

Ранее в Португалии назвали причиной блэкаута «редкое атмосферное явление».

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