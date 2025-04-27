Стая собак напала на пятилетнюю девочку в Ростовской области по дороге в магазин

В Аксайском районе области стая бродячих собак искусала ребенка, который шел с братом и сестрой в магазин, пострадавшая госпитализирована. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 24 апреля в селе Золотой колос. Пятилетняя девочка шла в магазин вместе с братом и сестрой, когда на нее набросилась стая брод ячих собак. Животных удалось отогнать, пострадавшая госпитализирована, подробности о ее состоянии неизвестны.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Архангельске бультерьер напал на двух девочек, которые возвращались домой. Дети возвращались домой и заметили собаку, сидевшую на привязи около забора. Собака напала на детей, одной из девочек пес прокусил руку и ногу. Несовершеннолетним потребовалась помощь медиков, они отпущены на амбулаторное лечение. По данным регионального МВД, владелец животного установлен, обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Ранее в Ставрополе бойцовые собаки напали на школьника.