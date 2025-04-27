В парке на юге Москвы овчарка порвала мужчине руку в присутствии хозяйки

На Нахимовском проспекте в Москве кавказская овчарка порвала мужчине руку. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в парке в присутствии хозяйки животного. Очевидцы рассказали, что во время нападения она не пыталась остановить пса, а 40-летнему пострадавшему пришлось убегать от собаки через забор. На выходе из парка мужчина обратился к дежурившим поблизости полицейским, которые с его слов записали, что случилось. После этого мужчину госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. У него рваные раны руки, подмышки и предплечья и укусы в боку.

Жители района рассказали, что этот инцидент — не первый случай с этим животным. Пес уже нападал на соседку своей хозяйки в доме на Одесской улице. Тогда владелице питомца пришлось заплатить штраф.

22 апреля крымчанин напал на незнакомца с ножом из-за просьбы посадить на цепь агрессивную собаку. Конфликт между владельцами собак произошел в Черноморском районе. Хозяин овчарки ехал на мотоцикле по селу Окуневка, а его собака бежала рядом. В одном из дворов крупный пес встретился с таксой и напал на нее. Владелец маленькой собаки растащил животных и попросил мотоциклиста лучше следить за питомцем и вообще держать его на цепи. Тот в ответ он достал нож и стал бросаться на человека, но навредить ему не успел, так как на место приехали полицейские.

Ранее мужчина попал в больницу после драки с кенгуру.