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В разных районах Москвы взвыли сирены

«Осторожно, новости»: жители некоторых районов Москвы услышали сирену

В разных районах Москвы прозвучали сирены тревоги. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его информации, звуковые системы оповещения сработали в центре города, в Чертаново, Измайлово, Печатниках и в районе Сокол.

Официальных комментариев пока нет. Обычно такие системы включают, чтобы предупредить о приближающейся опасности либо для проверки.

5 марта в регионах России проверили системы оповещения населения на случай угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. По стране прозвучали электросирены и громкоговорители, в эфире телеканалов и радиостанций прошел сигнал «Внимание всем!».

До этого власти Псковской области провели проверку работы сирен. Их включили утром 5 февраля.

Российские регионы ежегодно проверяют работоспособность системы оповещения. Этому вопросу в последнее время уделяют больше внимания из-за угрозы налетов беспилотников или ракетной опасности, которой подвержены некоторые субъекты РФ.

Ранее на одной из станций метро в Москве по ошибке сработала гермодверь.

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