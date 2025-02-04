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В российском регионе утром включат сирены в рамках плановой проверки

Власти Псковской области предупредили о проверке системы оповещения 5 февраля
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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Власти Псковской области утром 5 февраля будут проверять систему централизованного оповещения населения, граждане нескольких населенных пунктов услышат звуки сирены. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«В 08:00 (региональный уровень) и 08:10 (муниципальный уровень) будут включены электросирены и сиренно-речевые установки <...>. В 12:00 проведут проверку работоспособности средств оповещения в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках», — рассказал глава области.

Российские регионы ежегодно проверяют работоспособность системы оповещения. Этому вопросу в последнее время уделяют больше внимания из-за угрозы налетов беспилотников или ракетной опасности, которой подвержены некоторые субъекты.

Так, 29 января очевидцы сообщили о громких взрывах в небе над Ростовом-на-Дону. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Как рассказали местные жители, звуки взрывов были слышны в районе села Кулешовка. Также в районе Северный в Ростове-на-Дону звучала сирена.

Ранее в Госдуме объяснили, почему жителей Волгограда не оповестили о налете БПЛА.

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