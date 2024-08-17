На одной из станций метро в Москве сработала гермодверь

Гермодверь сработала в одном из переходов на станции метро «Арбатская» в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Произошло кратковременное срабатывание системы управления защитным затвором, который частично был сдвинут в сторону закрытия», — говорится в заявлении.

Из публикации следует, что в настоящее время станция «Арбатская» продолжает работать, однако из-за нештатной ситуации пересадка на «синюю» и «красную» линии метро временно осуществляются через станцию «Боровицкая» на «серой» ветке.

По информации ведомства, сейчас на «Арбатской» идут ремонтные работы: сотрудники метрополитена производят регулировку затвора.

8 августа руководство столичного метрополитена временно закрыло станцию «Волгоградский проспект». Как рассказали в Дептрансе Москвы, приостановить вход и выход пассажиров со станции потребовали сотрудники правоохранительных органов.

В результате ограничения действовали в период с 9:24 до 9:46 мск. Однако причины их ввода не сообщались.

Ранее в Москве дали старт строительству новой станции метро.