Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На одной из станций метро в Москве сработала гермодверь

Дептранс Москвы: на станции метро «Арбатская» по ошибке сработал гермозатвор

Гермодверь сработала в одном из переходов на станции метро «Арбатская» в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Произошло кратковременное срабатывание системы управления защитным затвором, который частично был сдвинут в сторону закрытия», — говорится в заявлении.

Из публикации следует, что в настоящее время станция «Арбатская» продолжает работать, однако из-за нештатной ситуации пересадка на «синюю» и «красную» линии метро временно осуществляются через станцию «Боровицкая» на «серой» ветке.

По информации ведомства, сейчас на «Арбатской» идут ремонтные работы: сотрудники метрополитена производят регулировку затвора.

8 августа руководство столичного метрополитена временно закрыло станцию «Волгоградский проспект». Как рассказали в Дептрансе Москвы, приостановить вход и выход пассажиров со станции потребовали сотрудники правоохранительных органов.

В результате ограничения действовали в период с 9:24 до 9:46 мск. Однако причины их ввода не сообщались.

Ранее в Москве дали старт строительству новой станции метро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами