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В Госдуме высказались о возможности введения в РФ наказания за тунеядство

Депутат Свинцов: в России не будут вводить ответственность за тунеядство
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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы Андрей Свинцов в беседе с порталом «Страсти» исключил введение в России ответственности за тунеядство.

По его мнению, власти страны не пойдут по этому принципу. Парламентарий заявил, что кто-то из россиян выбрал для себя профессию, например, писателя и несколько лет может писать произведение, сценарий или книгу. Однако этот гражданин может быть нигде юридически не оформлен: ни как самозанятый, ни как индивидуальный предприниматель. При этом его содержат жена или родители, а он занят творческой профессией, сказал политик.

«Или он художник, пишет одну-две картины в год и может 5, 10, 15 лет писать большое количество работ, и ни одна картина не будет продана. Но потом произойдет какое-то событие, он обретет признание и за один год или за одну выставку распродаст свои работы, станет очень богатым», — привел другой гипотетический пример Свинцов.

Он считает, что поэтому в стране не будут вводить никакой ответственности за тунеядство.

В марте вице-президент «Опоры России», глава комитета по производительности труда Дмитрий Пищальников сообщил, что безработица в РФ в 2025 году останется на историческом минимуме в 2,3% или будет даже ниже. По его словам, снижение темпов роста экономики и ужесточение миграционной политики влияют друг на друга, нивелируя эффект от каждого в отдельности, поэтому безработица в текущем году останется на стабильно низком уровне.

По данным Росстата, в 2024 году уровень безработицы в России достиг исторического минимума, снизившись до 2,3%. Это снижение обусловлено увеличением занятости в различных секторах экономики, включая оборонную промышленность, что привело к дефициту рабочей силы в некоторых отраслях.

Ранее россиянин избил мать, которая назвала его тунеядцем.

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