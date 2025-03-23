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Россиянин избил мать, которая назвала его тунеядцем

В Тюмени мужчина, избивший пожилую мать, отделался условным сроком
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Житель Тюмени получил полтора года условно за избиение пожилой матери, которая упрекнула его в тунеядстве. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, в октябре 2024 года нетрезвый обвиняемый находился в квартире у своей матери. Пьяная женщина вернулась с работы и стала упрекать сына за то, за то, что он нигде не работает.

Разозлившись на мать, мужчина несколько раз ударил ее по голове. Испугавшись последствий, он попросил избитую пенсионерку сдать его в полицию. Пострадавшей оказали первую помощь, в отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело, приговором суда ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

До этого сообщалось, что в Пензенской области сын истязал пожилых родителей. 40-летний сельчанин издевался над 70-летней матерью и 77-летним отцом. Мужчина регулярно наносил пенсионерам побои и унижал их. Домашнего тирана задержали полицейские. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об истязании.

Ранее в школе Красноярска отец избил стулом обидчиков сына.

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