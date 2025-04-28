Тимур Иванов обжаловал продление ареста

Бывший замглавы Минобороны России Тимур Иванов подал апелляцию на продление ему срока содержания под стражей по делу о взятках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосгорсуд.

«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Иванова Тимура Вадимовича», — говорится в сообщении.

18 апреля Московский городской суд продлил срок ареста Иванову еще на три месяца.

15 марта стало известно, что суды арестовали имущество Иванова и активы его семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в коррупции. Суд закрыл слушание дела экс-замглавы Минобороны России из-за наличия гостайны.

Иванов, курировавший в Минобороны военно-строительный сектор, и его соратник Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в значительном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщил, что следствие обвиняет Иванова в получении взяток на сумму около 1 млрд рублей, однако экс-чиновник не признает свою вину.

Ранее экс-замминистра обороны Булгаков дал показания по делу Тимура Иванова.