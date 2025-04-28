Врач рассказала, какие продукты помогут отказаться от сладкого

Такие продукты, как брокколи, морковь, чечевица, курица, индейка и рыба, помогут справиться с тягой к сладкому. Об этом в интервью «Москве 24» рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

О причинах излишней тяги к сахару в интервью газете «Известия» рассказывала кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич. По ее словам, на частое желание съесть конфету или пирожное указывают недостаток сна, стресс, дефицит магния и хрома.

«В борьбе с тягой к сладкому лучше использовать полезные жиры, которые содержатся, например, в авокадо, оливковом и кокосовом маслах, а также в жирной рыбе — лососе, скумбрии и так далее», — отметила Дюваль.

Если говорить о конкретных блюдах, то салат из овощей и зелени с добавлением отварной куриной грудки и оливкового масла стабилизирует уровень сахара и помогает дольше оставаться сытым, добавила специалист.

До этого эксперты отмечали, что тяга к сладкому не является признаком сахарного диабета, однако избыток десертов в рационе может со временем привести к нарушению обмена веществ.

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