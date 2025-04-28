В Испании назвали сбой в энергосистеме крупнейшим за всю историю страны

Red Electrica: никогда в истории Испании не было такого масштабного отключения

Масштабный сбой в энергосистеме Испании стал крупнейшим за всю историю страны. Об этом в соцсети X сообщает пресс-служба оператора электросетей Red Electrica.

«Никогда в истории у нас не было такого масштабного отключения», — говорится в заявлении.

До этого стало известно, что по всей Испании перестали ходить поезда, в том числе метро, прекратилась работа светофоров и некоторых аэропортов. По неизвестной причине объем потребления электричества в стране упал с 25 184 мегаватт до 12 425 мегаватт. Официального объяснения произошедшему пока нет.

Кроме того, в карликовом государстве Андорра и части Франции произошли крупномасштабные отключения света. Во Франции отключения света затронули не всю страну, а только Бургундию.

В Португалии также были зафиксированы проблемы с электроснабжением. Позднее стало известно, что электроэнергетическое управление Португалии начало восстановление электроснабжения части страны.

Ранее в некоторых странах Европы цены на электричество опустились ниже нуля.