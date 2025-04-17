Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Самарской области рыбак выпал из лодки и попал под винт

В Самарской области рыбак попал под гребной винт собственной лодки и выжил
close
Поисково-спасательная служба Самарской области

В Новокуйбышевске спасатели оказали помощь мужчине, который выпал из лодки и получил травмы головы от гребного винта. Об этом сообщает областная поисково-спасательная служба.

В экстренные службы обратились очевидцы, которые заметили, как на реке Татьянка из моторной лодки на ходу выпал мужчина. Судно с работающим мотором врезалось в берег. Спасатели достали пострадавшего из воды и передали медикам.

Выяснилось, что 49-летний мужчина выпал из лодки во время рыбалки и попал под гребной винт. Медики диагностировали у пострадавшего переохлаждение и травму головы. По данным местных СМИ, спасенный находится в состоянии средней степени тяжести.

До этого сообщалось, что в Перми спасатели помогли рыбаку, который застрял на оторвавшейся льдине. Мужчину, который сидел на льдине посреди реки Камы, заметили в районе станции Язовой. Массив льда дрейфовал в сторону Речного вокзала, и очевидцы обратились за помощью в службу спасения. К указанному месту отправилась группа оперативного реагирования. В итоге спасателям удалось переместить 68-летнего рыбака в лодку и эвакуировать на берег.

Ранее в Коми рыбаки и ребенок провалились под лед на снегоходе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами