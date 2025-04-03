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С организатора трагической экскурсии по Неглинке потребовали более 10 млн рублей

«Ъ»: к организатору трагической экскурсии по Неглинке подали иск на 10 млн
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Агентство «Москва»

Родственницы Дарьи Быковой, которой не стало в результате трагической экскурсии по подземной реке Неглинке в Москве в августе 2023 года, подали иск к организатору тура Никите Дубасу и основателю cервиса онлайн-бронирования экскурсий Sputnik8 Александру Киму на сумму более 10 млн рублей. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

«До настоящего времени подсудимые не приняли мер, чтобы возместить нам моральные страдания, искренне не извинились и не раскаялись, из чего мы делаем вывод, что они не прониклись нашей личной трагедией», — сказала сестра Дарьи Анастасия Быкова.

Она и ее мать оценили моральный ущерб в 5 млн рублей каждая, а также потребовали возместить им более 30 тысяч рублей на дорогу в Москву и проживание в столице.

В коллектор реки Неглинка восемь туристов отправились днем в воскресенье, 20 августа 2023 года вместе с гидом. Каждый из них заплатил по 9 тысяч рублей.

Когда группа оказалась в тоннелях, столицу накрыл сильнейший дождь. Синоптики предупреждали о нем, но реальность превзошла прогнозы — в Москве выпало больше половины месячной нормы, побив рекорд осадков 24-летней давности. Поток воды захлестнул коллектор, и больше никто из группы на связь не выходил.

Никого из группы, включая гида, спасти не удалось. В случившемся обвинили Кима и Дубаса. Первый вину не признает, второй — частично ее признал.

Ранее сообщалось, что россиянка взыскала с водителя такси, наехавшего на нее на переходе, 1,5 млн рублей.

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