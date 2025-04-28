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В российском регионе запустили горячую линию по укусам клещей

В Ленобласти запустили горячую линию по вопросам укусов клещей
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Global Look Press

В Петербурге и Ленинградской области заработала горячая линия по вопросам укусов клещей и профилактике заболеваний, которые они распространяют. Жителей будут консультировать специалисты регионального управления Роспотребнадзора, сообщает «Мойка78».

Позвонить можно по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43. Также задать вопрос можно сотрудникам отдела эпидемиологического надзора управления по номеру: 8(812) 764-02-48. Также консультировать жителей будут в региональном Центре гигиены и эпидемиологии по номеру: 8(812) 213-67-14 (доб. 1172, 1174, 1175, 1177).

В числе прочего, жителям расскажут, как защититься от укусов клещей, что делать, если это все-таки произошло или если пострадавший получил положительный анализ на клещевой энцефалит. Кроме того, специалисты ведомства объяснят, какие симптомы говорят о заражении, где можно привиться и так далее.

Приниматься звонки будут в период с 28 апреля по 11 мая с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

Напомним, врач-педиатр Мария Семенюк объясняла, что при укусе клеща ни в коем случае нельзя заливать его спиртом или маслом, пытаться прижечь. Из-за этого клещ, задыхаясь, рефлекторно впрыскивает в кровь содержимое слюнных желез, повышая риск заражения. Она посоветовала аккуратно удалить клеща пинцетом, не сдавливая его тело. После этого, по ее словам, место укуса необходимо обработать антисептиком и незамедлительно обратиться к врачу, взяв с собой вредителя, чтобы сдать на анализ.

Ранее сообщалось о россиянине, который устроил ландшафтные пожары из-за попытки выжечь клещей.

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