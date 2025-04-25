Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, что нельзя делать после укуса клеща

Врач Семенюк: впившегося в кожу клеща нельзя смазывать маслом
close
Global Look Press

Врач-педиатр Мария Семенюк в беседе с kp.ru объяснила, как правильно действовать в случае обнаружения клеща на коже.

«Ни в коем случае не заливайте клеща маслом, спиртом. И уж тем более не пытайтесь прижечь. Клещ, задыхаясь, рефлекторно впрыскивает в кровь содержимое слюнных желез, повышая риск заражения», — предупредила специалист.

Вместо этого она посоветовала аккуратно удалить клеща пинцетом, не сдавливая его тело. После этого, по ее словам, место укуса необходимо обработать антисептиком и незамедлительно обратиться к врачу, взяв с собой вредителя, чтобы сдать на анализ.

До этого сообщалось, что в России более 15 тысяч человек обратились в больницы из-за укусов клещей.

Доктор ветеринарных наук Игорь Гламаздин напомнил, что членистоногие опасны как для людей, так и для животных.

Он посоветовал во время прогулок с питомцем избегать кустарников и высокой травы. Кроме того, не стоит забывать про акарициды в виде капель или ошейника, которые могут обезопасить животное на один-два месяца, отметил ветеринар.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать спрей от комаров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами