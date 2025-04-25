Россиянам рассказали, что нельзя делать после укуса клеща

Врач-педиатр Мария Семенюк в беседе с kp.ru объяснила, как правильно действовать в случае обнаружения клеща на коже.

«Ни в коем случае не заливайте клеща маслом, спиртом. И уж тем более не пытайтесь прижечь. Клещ, задыхаясь, рефлекторно впрыскивает в кровь содержимое слюнных желез, повышая риск заражения», — предупредила специалист.

Вместо этого она посоветовала аккуратно удалить клеща пинцетом, не сдавливая его тело. После этого, по ее словам, место укуса необходимо обработать антисептиком и незамедлительно обратиться к врачу, взяв с собой вредителя, чтобы сдать на анализ.

До этого сообщалось, что в России более 15 тысяч человек обратились в больницы из-за укусов клещей.

Доктор ветеринарных наук Игорь Гламаздин напомнил, что членистоногие опасны как для людей, так и для животных.

Он посоветовал во время прогулок с питомцем избегать кустарников и высокой травы. Кроме того, не стоит забывать про акарициды в виде капель или ошейника, которые могут обезопасить животное на один-два месяца, отметил ветеринар.

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