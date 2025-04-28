Россиянин выжигал клещей и устроил ландшафтные пожары

В Канском районе Красноярского края полицейские задержали мужчину, который огнем избавлялся от клещей и устроил ландшафтные пожары. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Сразу два степных пожара удалось потушить в Канском районе. Сначала загорелось поле в нескольких километрах от деревни Подъянда, затем ландшафтный пожар охватил сухую траву около жилых домов в селе Амонаш.

К поджогам оказался причастен 55-летний сельчанин. Мужчина признался полицейским, что устроил пал травы, в попытке избавиться от проснувшихся клещей. В отношении поджигателя составлены административные протоколы, ему может грозить крупный штраф.

До этого сообщалось, что в Удмуртии пенсионер пытался избавиться от клещей на участке и устроил пожар. Мужчина вместе со взрослыми сыновьями поджег сухую траву с разных сторон участка. Огонь быстро вышел из-под контроля. Пожарных вызвали соседи, заметившие дым и зарево. Площадь возгорания составила 700 кв. метров, виновник происшествия оштрафован на 10 тысяч рублей.

Ранее в Забайкалье мужчина поджег поле, испугавшись воя волков.