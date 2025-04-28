Семилетняя девочка сломала ключицу в петербургском игровом центре

В Петербурге маленькая девочка сломала ключицу в игровом центре

В Петербурге семилетняя девочка получила серьезную травму в игровом центре. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 27 апреля, когда ребенок находился в игровом центре на углу проспекта Просвещения и улицы Кустодиева. Во время пребывания там девочка получила травму.

В ночь на 28 апреля пострадавшую доставили в Детскую больницу №2 святой Марии Магдалины. Врачи диагностировали у нее перелом правой ключицы со смещением костных фрагментов. Медики провели репозицию отломков и наложили фиксирующую повязку. После оказания необходимой помощи ребенка отпустили домой.

До этого восьмилетний мальчик по неосторожности опрокинул на себя кипяток в Петербурге. Прибывшие на место врачи скорой помощи осмотрели мальчика и оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь.

Ранее стая собак напала на пятилетнюю девочку в Ростовской области по дороге в магазин.