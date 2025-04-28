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Восьмилетний мальчик опрокинул на себя кипяток в Петербурге

В Петербурге мальчик опрокинул себе на ногу кипяток
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Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

В Петербурге восьмилетний мальчик пострадал, опрокинув на себя кипяток. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в поселке Парголово на Тихоокеанской улице. Маленький мальчик опрокинул на себя кипяток, в результате чего горячая вода попала на ногу. Это произошло из-за того, что ребенок неосторожно обращался с потенциально опасными предметами.

Прибывшие на место врачи скорой помощи осмотрели мальчика и оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь.

До этого в Ломоносовском районе Ленинградской области ребенок попал в больницу с ожогами, обварившись кипятком. Четырехлетний мальчик потянул на себя кастрюлю с кипящей водой и обварился, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У малолетнего диагностированы ожоги ног.

Ранее годовалого ребенка с ожогами увезли в реанимацию из квартиры в Кронштадте.

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