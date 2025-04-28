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В Москве задержали мужчину, ударившего африканку ножом в сердце

В Москве задержали мужчину за нападение с ножом на африканку
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Telegram-канал Столичный СК

Полицейские Москвы поймали мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на девушку. Об этом сообщает управление СК РФ по городу.

Инцидент произошел в одном из домов на Ясном проезде. По версии правоохранительных органов, между девушкой и задержанным в квартире произошел конфликт. Во время ссоры мужчина нанес пострадавшей удар ножом в область сердца, после чего выбросил из окна.

Позже девушку обнаружили, но спасти не смогли. К этому моменту подозреваемого на месте уже не было.

«После произошедшего фигурант скрылся. Однако благодаря слаженной работе следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов фигурант задержан в кратчайшие сроки», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, известно, что в момент инцидента он был пьян.

По данным SHOT, пострадавшая была африканкой. Как сообщалось до этого, сначала личность девушки не могли установить, так как при ней не было документов. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее девушка-подросток перерезала горло своему новорожденному ребенку.

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