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Девушка-подросток родила у себя в комнате и перерезала младенцу горло разделочным ножом

В США девушка-подросток перерезала горло своему новорожденному ребенку
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Pixabay

В США 16-летняя девушка родила у себя в комнате и перерезала младенцу горло разделочным ножом. Об этом сообщает 1011now.

Инцидент произошел в городе Гордон штата Небраска. Предварительно, все случилось 6 ноября. Девушка-подросток родила ребенка у себя в комнате, а затем перерезала младенцу горло разделочным ножом.

Офицер полиции прибыл на место после сообщения о том, что несовершеннолетняя родила, и ребенок не дышит. Он обнаружил девушку-подростка сидящей у двери на корточках и ее мать, которая истерично плакала и повторяла «она причинила ему боль», имея ввиду ребенка. Женщина держала младенца, завернутого в полотенце.

Позже в доме, где все случилось, нашли окровавленный нож, завернутый в пальто. Несовершеннолетнюю заключили под стражу без права внесения залога, вскоре она предстанет перед судом.

Ранее детский психолог и «нейрокоуч» напала с ножом на своего сына-подростка во Владикавказе.

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