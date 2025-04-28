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В Москве около студии маникюра нашли тело африканки

Mash: в Москве нашли тело африканки с ножевым ранением
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Telegram-канал «Mash»

Тело африканки с ножевым ранением нашли около студии маникюра в районе Южное Медведково в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, сейчас на месте работают сотрудники Следкома столицы. Правоохранители, как сообщается, пока не установили личность женщины — с собой у нее не было документов.

«‎Предварительно, девушку убили ударом ножа в сердце»‎, — говорится в сообщении.

Специалисты ведомства выясняют все обстоятельства случившегося, сообщает канал.

17 апреля Telegram-канал SHOT сообщил, что тело кандидата в депутаты Ульяновской области от партии КПРФ Олега Николаева нашли под окнами многоэтажки на юго-западе Москвы. По данным канала, 37-летний мужчина снимал квартиру в доме на проспекте Вернадского. Его без признаков жизни обнаружили очевидцы и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть. В арендованной квартире полицейские обнаружили таблетки для снятия тревожности.

Как известно, в 2019 году Николаев пытался стать депутатом городского поселения Ишеевка в Ульяновской области, но не набрал нужного количества голосов.

Ранее тело стримера Amoral нашли под окнами многоэтажки в Петербурге.

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