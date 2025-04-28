Синоптик: циклоны принесут в Петербург тепло, но обрушат на город дожди

В Санкт-Петербурге на этой неделе после похолодания в выходные ожидается повышение температуры воздуха. При этом циклоны принесут в северную столицу дожди, передает «Мойка78» со ссылкой на прогноз синоптика Александра Колесова.

29 апреля воздух в Петербурге прогреется до +10…+12 градусов. При этом, несмотря на потепление, погода не особо будет радовать горожан – циклоны грозят большим количеством дождей, которые будут идти в течение всей недели, отметил синоптик.

Затем снова станет прохладнее -к середине недели, по данным Колесова, воздух прогреется максимум до +10 градусов. Он также не исключил небольшой снег в отдельные дни. Вместе с тем будут и короткие «всплески тепла» — так, например, 2 мая ожидается до +15 градусов, а затем снова — снижение температуры. Все это будет сопровождаться дождями, заключил метеоролог.

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что шесть российских регионов ожидает в ближайшее время «сложная погода». В частности, в Иркутской области 28 апреля ветер усилится до 25 м/с и возможна пыльная буря. В Забайкалье прогнозируется сильный ветер, а в Свердловской области холодная погода будет сопровождаться мокрым снегом, гололедицей и дождем. В Челябинской области тоже ожидаются осадки и ветер с порывами в 23 м/с.

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