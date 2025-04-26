Ученые нашли «поломку» одного из важных механизмов регулирования климата

CEE: арктические фьорды все хуже поглощают углерод из воздуха по мере потепления

Группа ученых из Арктического университета Норвегии в Тромcё обнаружили тревожную тенденцию: арктические фьорды могут перестать эффективно поглощать углерод из воздуха по мере глобального потепления. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Фьорды Арктики традиционно служат мощными поглотителями углерода благодаря деятельности фитопланктона — микроскопических водорослей, которые не только формируют основу пищевой цепи, но и связывают углекислый газ. Однако таяние льдов, хотя и увеличивает доступ солнечного света и временно стимулирует рост фитопланктона, в долгосрочной перспективе ведет к негативным последствиям.

«Теплые воды становятся более слоистыми, что ограничивает доступ фитопланктона к питательным веществам. Это может привести к снижению эффективности поглощения углерода, несмотря на рост биомассы», — объяснили исследователи.

Еще одной проблемой оказалось сокращение ледников, которые снабжают фьорды талой водой, богатой минералами. По мере их исчезновения баланс питательных веществ нарушается, что ставит под угрозу всю экосистему — от планктона до рыб и морских млекопитающих.

Исследование предупреждает: без срочных мер по снижению выбросов парниковых газов ключевые природные механизмы смягчения последствий изменения климата могут быть необратимо нарушены.

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