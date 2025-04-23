«Гигантский» бобр игнорировал ПДД и попал на видео в Петербурге

В Санкт-Петербурге бобр нарушал правила дорожного движения. Об этом сообщает Telegram-канал «Питер, Афиша».

«Гигантского бобра встретили петербуржцы на Шуваловском проспекте», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как бобр больших размеров идет по проезжей части в местах необорудованных для пешеходов. На записи также слышно, как местные жители посоветовали животному отправиться домой.

До этого сообщалось, что в Севастополе автомобиль Hyundai сбил 16-летнего школьника. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент на камеру. На кадрах видно, как школьник выбегает на проезжую часть, где в него врезается легковой автомобиль. От удара человека подкидывает в воздух, и он делает несколько поворотов, после чего ударяется об автомобиль и падает на землю.

Кроме того, в Новой Москве Mercedes начинающего рэпера остался без крыши после столкновения с грузовиком.

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