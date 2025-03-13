В Красноярском крае женщину укусил бобер на трассе

В Красноярском крае зарегистрировали случай укуса бобра. О нем сообщается в официальном Telegram-канале регионального Роспотребнадзора.

Как пишет ведомство, в феврале этого года жительница Лесосибирска заметила грызуна, который просто лежал на трассе вблизи города. Она решила перенести животное в безопасное место, однако бобер укусил ее за руку. Уточняется, что женщине пришлось обращаться к медикам.

«‎Помните, что любое дикое животное может быть переносчиком различных опасных инфекционных заболеваний, и поэтому контактов с ним лучше не допускать», — предупредили в Роспотребнадзоре.

До этого сообщалось, что в Тракторозаводском районе Волгограда агрессивные собаки напали на пожилую женщину. Около дома на улице Лавренева на женщину набросились шесть собак, отбиться от стаи ей помог проезжавший мимо мужчина. Дочь потерпевшей уверена, что без помощи очевидца ее матери не удалось бы спастись. Он же отвез пострадавшую в травмпункт, однако оттуда ее сразу отправили в районную больницу.

В марте этого года бездомная собака укусила школьника в Минусинске. Двое подростков покупали шаурму в торговом павильоне, после чего один из них отправился в супермаркет за напитками. По дороге на него напала бродячая собака, которая прокусила мальчику кисть, его пришлось госпитализировать. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее пенсионерка из Москвы поймала змею в своей квартире.