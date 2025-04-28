Глава Минтранса рассказал, когда беспилотное движение станет рутиной

Минтранс РФ: беспилотное движение станет обыденным через пять лет

Беспилотное движение может стать рутиной для россиян в течение ближайших пяти лет, уверен глава Минтранса РФ Роман Старовойт. Его цитирует ТАСС.

«Я думаю, что это год-два, до пяти лет, когда такое движение станет для нас обыденным. Сегодня у нас настолько развиты технологии, причем беспилотного движения, не только в воздухе, но и на земле», — отметил министр.

Он добавил, что уже в настоящее время российское законодательство постепенно подстраивается под беспилотный транспорт. В том числе меняют правила дорожного движения.

18 апреля Минтранс сообщил, что к 2027 году на дороги общего пользования могут вывести беспилотные автомобили. Это произойдет, если властям удастся добиться успеха в создании единых правил и инфраструктуры для безопасного использования автономного транспорта.

Также отмечалось, что тесты беспилотных грузовых автомобилей прошли успешно, но еще предстоит доработать технологии.

Ранее сообщалось, что Минтранс решил установить воздушное пространство для гражданских дронов.