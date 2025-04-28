В Испании начали восстанавливать электроснабжение после сбоя

На севере и юге Испании начали восстанавливать электроснабжение после масштабного отключения света. Об этом в соцсети X сообщает пресс-служба оператора электросетей страны Red Electrica.

«Мы начали восстанавливать напряжение на севере и юге Пиренейского полуострова, что является ключевым для поэтапного возвращения электроснабжения», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что по всей Испании перестали ходить поезда, в том числе метро, прекратилась работа светофоров и некоторых аэропортов. По неизвестной причине объем потребления электричества в стране упал с 25 184 мегаватт до 12 425 мегаватт. Официального объяснения произошедшему пока нет.

Кроме того, в карликовом государстве Андорра и части Франции произошли крупномасштабные отключения света. Во Франции отключения света затронули не всю страну, а только Бургундию.

Ранее в некоторых странах Европы цены на электричество опустились ниже нуля.