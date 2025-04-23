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В Ленобласти четырехлетний мальчик опрокинул на себя кастрюлю с кипятком

В Ленобласти ребенок обварился, опрокинув на себя кастрюлю с кипятком
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Ломоносовском районе Ленинградской области ребенок попал в больницу с ожогами, обварившись кипятком. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в поселке Новоселье, четырехлетний мальчик потянул на себя кастрюлю с кипящей водой и обварился. Пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. У ребенка диагностированы ожоги ног.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ижевске устанавливаются обстоятельства травмирования малолетней воспитанницы детского сада, девочка обварилась кипятком. Несовершеннолетнюю оставили одну во время подмывания, после чего она получила ожоги. Ребенок несколько часов находился без медицинской помощи. Скорую помощь вызвали родители после того, как забрали дочь из детского сада.

Ранее годовалого ребенка с ожогами увезли в реанимацию из квартиры в Кронштадте.

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