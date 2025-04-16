Годовалого ребенка с ожогами увезли в реанимацию из квартиры в Кронштадте

«78.ru»: в Кронштадте годовалый ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком

В Кронштадте ребенок попал в больницу с сильными ожогами, обварившись кипятком из чайника. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в квартире на Цитадельском шоссе, мальчик потянул на себя и случайно опрокинул чайник с кипятком. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии в отделение реанимации.

У ребенка диагностированы термические ожоги второй степени на подбородке, груди, правой лопатке, животе, правом плече и предплечье. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ижевске устанавливаются обстоятельства травмирования малолетней воспитанницы детского сада, девочка обожглась кипятком. Несовершеннолетнюю оставили одну во время подмывания, после чего она получила ожоги. Ребенок несколько часов находилась без медицинской помощи. Скорую помощь вызвали родители после того, как забрали ее из детского сада.

Ранее в Уфе семимесячный ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком.