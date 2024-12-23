Юрист рассказал о возможных наказаниях для поджигателей банкоматов

Юрист и руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский заявил в разговоре с Aif.ru, что за поджог банкомата в России может грозить пожизненный срок лишения свободы.

По словам специалиста, все зависит от целей и методов злоумышленника. Так, поджог может быть умышленным повреждением имущества или обычным хулиганством, за что подозреваемому может грозить до пяти лет тюрьмы. Если же в месте, где совершилось преступление, находились люди, то это классифицируется как причинение вреда жизни и здоровью. Юрист отметил, что поджог может рассматриваться и как террористический акт, за который подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

22 декабря стало известно, что правоохранители квалифицировали как теракт взрыв в отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге. Как сообщало Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержанной по подозрению в преступлении 68-летней пенсионерке грозит до двадцати лет лишения свободы.

21 декабря стало известно, что в одном из банков на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв в результате действий пенсионерки 1956 года рождения. Женщина использовала горючую смесь, поднесла спичку к банкомату, после чего в отделении банка начался пожар.

Ранее мужчина взорвал петарду в подмосковном ТЦ и был задержан при повторной попытке.