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Жительница Анапы попыталась поджечь банкомат

Жительница Анапы запустила фейерверк возле полиции и пыталась поджечь банкомат

Жительница Анапы запустила у здания полиции фейерверк, а затем попыталась поджечь банкомат. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщили в местной полиции, 59-летняя женщина запустила фейерверк возле здания полиции. После чего направилась к банкоматам с целью поджечь их.

Женщина достала канистру и попыталась облить банкоматы бензином. Ей помешали прохожие, они удерживали ее до приезда полиции.

Правоохранители выясняют мотивы подозреваемой. Заведено уголовное дело.

21 декабря в Санкт-Петербурге была задержана женщина 1956 года рождения, подозреваемая во взрыве банкомата на Среднеохтинском проспекте.

Накануне в одном из банков Москвы тоже был взрыв. Инцидент произошел в отделении финансового учреждения на бульваре Яна Райниса. Около 20:00 в здание вошел неизвестный мужчина, после чего прогремел взрыв в зоне с банкоматами.

Ранее в Краснодаре обманутая мошенниками женщина подожгла банкомат.

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