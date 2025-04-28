Врач перечислил напитки для борьбы со стрессом

Какао с молоком и натуральные чаи помогают справиться со стрессом. Об этом в интервью «Москве 24» сообщил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, чаи с мелиссой, ромашкой и мятой богаты эфирными маслами, обладающими успокаивающим эффектом, а в какао с молоком содержатся магний и кальций.

«Магний и кальций участвуют в процессе проведения нервного импульса и тоже оказывают тормозящее действие на нервную систему, защищают ее от чрезмерного возбуждения. Употреблять какао можно 2–3 раза в неделю по 200 миллилитров», — отметил Арзамасцев.

Однако какао и травяные чаи следует употреблять с осторожностью при аллергии, а также заболеваниях желудочно-кишечного тракта, добавил врач.

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