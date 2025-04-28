Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач перечислил напитки для борьбы со стрессом

Врач Арзамасцев: какао с молоком помогает бороться со стрессом
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Какао с молоком и натуральные чаи помогают справиться со стрессом. Об этом в интервью «Москве 24» сообщил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, чаи с мелиссой, ромашкой и мятой богаты эфирными маслами, обладающими успокаивающим эффектом, а в какао с молоком содержатся магний и кальций.

«Магний и кальций участвуют в процессе проведения нервного импульса и тоже оказывают тормозящее действие на нервную систему, защищают ее от чрезмерного возбуждения. Употреблять какао можно 2–3 раза в неделю по 200 миллилитров», — отметил Арзамасцев.

Однако какао и травяные чаи следует употреблять с осторожностью при аллергии, а также заболеваниях желудочно-кишечного тракта, добавил врач.

Психолог, кандидат психологических наук Анастасия Лысакова до этого дала совет, как избавиться от весенней хандры. По ее словам, печаль не нужно маскировать и игнорировать, а лучше просто пережить. Во время грусти не стоит сдерживать слезы, поскольку это нормальное психологическое очищение, подчеркнула эксперт.

Ранее ученые выяснили, как часто нужно заниматься сексом для защиты от депрессии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами