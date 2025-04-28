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Ученые выяснили, как часто нужно заниматься сексом для защиты от депрессии

PubMed: 103 половых контакта в год эффективно защищают от депрессии
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Shutterstock

Ученые из Медицинского колледжа Университета Шаньтоу выяснили, что сексуальная активность раз в неделю снижает риск развития депрессии. Однако оптимальный психологический комфорт достигается при 103 половых контактах в год. Результаты исследования опубликованы на портале PubMed.

Ученые проанализировали данные о сексуальной жизни и здоровье более 14 тысяч взрослых американцев. Для исследования использовалось анкетирование: участники сообщали о частоте половых контактов и заполняли опросник PHQ-9 — один из стандартных инструментов для диагностики депрессии.

У тех, кто вступал в интимные отношения хотя бы раз в неделю, риск появления депрессивных симптомов в среднем был на 24% ниже по сравнению с теми, кто занимался сексом реже одного раза в месяц. Наиболее выраженный положительный эффект наблюдался среди молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет.

По мнению авторов работы, подобная связь объясняется выбросом «гормонов счастья» — эндорфинов и дофамина, уровень которых во время близости может увеличиваться до 200%. Эти нейромедиаторы помогают снять стресс, облегчить боль и улучшить общее самочувствие.

Ученые отметили, что регулярность играет ключевую роль: сексуальная активность реже одного раза в месяц не оказывала значительного защитного действия. Максимальный психологический комфорт наблюдался у тех, кто совершал около 103 половых актов в год (чуть реже двух раз в неделю).

Авторы исследования подчеркивают, что сексуальная активность может быть эффективным и недооцененным способом профилактики психоэмоциональных расстройств. Такой вспомогательный метод лечения может дополнить традиционные методы терапии депрессии, которые работают только у половины пациентов.

Ранее ученые выяснили, когда стоит начинать разговор с детьми о половом созревании.

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